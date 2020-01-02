رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومواجهة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"

حرس الحدود ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

المصري ضد سموحة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

الزمالك ضد أسوان، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ21"

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

الفيحاء ضد أهلي جدة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الوحدة ضد الرائد، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ12"

العين ضد شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.