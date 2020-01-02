اونلاين | «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد أسوان على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع مباراة الزمالك ضد أسوان أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.