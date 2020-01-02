اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر كورة لايف

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موعد مباراة الزمالك وأسوان الخميس في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد أسوان بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:
الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.