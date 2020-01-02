اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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تابع لايف مباراة الزمالك وأسوان مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق أسوان، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك أربعة أهداف في مرماه.

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وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة القادمة أمام فريق أسوان بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد عواد / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم / مصطفى محمد.

ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الزمالك في حصد 15 نقطة في رصيده بعدما خاض 9 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.