شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه تماسيح النيل في محاولة لتصحيح المسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل نادى الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس اختباراً محلياً جديداً حينما يستضيف نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة فرق القمة مجدداً ، ويستعيد الفارس الأبيض في مباراة اليوم جهود محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب الفريق، وعبد الله الجمعة الظهير الأيسر عقب شفائهما من الإصابات التي كانا يعانيان منها مؤخرا وتسببت في غيابهما عن المباريات الأخيرة للفريق، كما سيغيب عن مباراة اليوم محمد عبد الغني للايقاف لحصوله علي 3 إنذارات وحازم امام للإصابة وهو ما وضع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون في مأزق بسبب عدم وجود لاعب في مركز الظهير الأيمن بعد هروب حمدي النقاز واصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغني، ويفاضل كارتيرون بين اسلام جابر جناح ايمن الفريق للمشاركة في مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن واحمد عيد الناشئ مواليد 2001 والذي تم تصعيده للفريق الأول لسد العجز في الجبهة اليمني، ومحمد عبد السلام مساك الفريق والذي سيتم توظيفه مؤقتا في الظهير الأيمن.

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ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من : "محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الرباعي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مهاجم صريح".

فى المقابل تمثل مباراة الزمالك عنق الزجاجة لتماسيح النيل حيث شهدت المباراة الأخيرة للفريق الجنوبى تعادل إيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق ليقدم مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان استقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج والاقتراب من منطقة الهبوط قبل أن تتمسك الادارة بخدماته وتجدد الثقة فيه ليقود تماسيح النيل فى مباراة الليلة التى سوف يسعى خلالها من تعثر الزمالك لتحقيق نتيجة إيجايبة .