الامارات | بالصور: بالوتيلي يحطم سيارته في أول أيام 2020..ويعود إلى منزله سيراً على الأقدام

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: بالوتيلي يحطم سيارته في أول أيام 2020..ويعود إلى منزله سيراً على الأقدام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب منتخب إيطاليا السابق، ونادي بريشا الإيطالي ماريو بالوتيلي لحادث سير في الساعات الأولى من العام الجديد 2020، ما أدى إلى تحطم سيارته من ماركة فيات.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن بالوتيلي تعرض لحادث سير أثناء عودته إلى منزله في السادسة صباحاً، بعد خروجه من أحد الملاهي الليلية، ما الحق أضرارا كبيرة بسيارته.
وأضافت: "لاعب بريشيا اصطدم بالسيارة في جدار خاص بأحد المخابز، ولكن لم يتعرض أي فرد للإصابة، واضطر بالوتيلي للعودة إلى منزله سيراً على الأقدام".
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