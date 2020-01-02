شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستدرج بيراميدز فى المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف حرس الحدود نظيره بيراميدز فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن النقاط الثلاث بعد التعادل السلبى مع انبى فى الجولة الماضية فيما فاز بيراميدز على وادى دجلة بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً .

Advertisements

ومن جانبه طالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات أمام منافس قوى لايستهان بقدرات لاعبيه ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود امام بيراميدز مكون من : "أحمد محمود السعدني - عبدالله عواضى - مصطفى محمود "زناري" - خالد سامي - حسن مجدي - مصطفى جمال - محمد أسامة - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أحمد فتحي "فيليكس" - أنتوني لوكاسا - أحمد عبد الباسط "شرويدة".

فيما سيظهر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لأول مرة فى الدوري بعدما قاد فريقه للفوز فى مواجهة الكونفدرالية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ويسعى لتصحيح مسار الفريق السماوى بالدوري للعودة للقمة ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الحدود مكون من : "أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمد حمدي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - عمر العيوني - إسلام عيسى - جون أنطوي".