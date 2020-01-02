شكرا لقرائتكم تحركات وتظبيطات داخل الجبلاية قبل انطلاق انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت التحركات داخل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة استعدادًا لانتخابات الجبلاية المقرر إقامتها فى أغسطس أو سبتمبر المقبل وهو ما سيتم تحديده من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني ، وبدأ المرشحين فى التواصل مع أعضاء العمومية كمرحلة جس نبض للاستعداد للانتخابات حيث بدأ أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق الإعلان عن نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة ، ونفس الأمر لمحمود الشامى عضو اتحاد الكرة الأسبق و جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق ، و الثلاثي أعلنو لأعضاء العمومية ترشح كل منهم على مقعد الرئيس وسيتم اختيار القائمة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت التربيطات الانتخابية مبكراً داخل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من أجل التجهيز للانتخابات المقبلة المقرر إقامتها نهاية العام المقبل 2020 فى أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة، وبدأ يتردد عدد من الأسماء الراغبة فى الترشح فى الانتخابات المقبلة من بينهم شوبير وعلام والشامى.

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ويجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانى للائحة الجبلاية الجديدة التى من بينها شروط الترشح للانتخابات المقبلة وهل سيتم إلغاء بند الـ8 سنوات من عدمه إلى جانب فتح الباب أمام أى شخص يرغب فى الترشح من عدمه بعد أن كانت مقتصرة الفترة الماضية على من سبق له العمل بالمنظومة الكروية وهى اللاعبين والحكام أو أعضاء مجالس إدارات الأندية، وعدد المرشحين على المقاعد، خاصة أن المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة كان يضم 11 فردا من بينهم مقعد المرأة، أم سيتم تقليص العدد لـ7 أفراد فقط، ومن بين الشروط التى ستحسمها لائحة اتحاد الكرة ويصوت عليها الجمعية العمومية للجبلاية هو أن يتم التصويت على القوائم بدلاً من التصويت لأفراد.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى 20 اغسطس 2019، تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ، وعضوية كل من جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لتسيير أمور الجبلاية لمدة عام بعد استقالة مجلس أبو ريدة، وأوضح الفيفا في بيان له، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة.. وأشار الاتحاد الدولي، إلى أن اللجنة سيكون عليها تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء اللجان الخاصة بالاتحاد بناء على القوانين الجديدة، والتمهيد لإجراء انتخابات المجلس المقبل.. وشدد البيان على أن اللجنة ستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهامها والدعوة لإجراء انتخابات للمجلس المقبل.. واختتم الفيفا بيانه، بالتأكيد على أن اللجنة سيتم معاملتها بصفتها منتخبة، ولا يحق لأيًا من أعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.