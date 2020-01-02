"كاف" يكشف موقف مشاركة كهربا مع الأهلي في إفريقيا.. اتحاد الكرة: واقعة الاستعلام لم تحدث

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قانونية مشاركة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي الجديد، في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه كان ضمن قائمة الزمالك المشاركة في نفس البطولة، قبل الرحيل عن القلعة البيضاء دون علم النادي من أجل الانضمام لناد برتغالي.

موقف مشاركة كهربا مع الأهلي إفريقيًا

وقال عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، شيهو ديكو، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "طالما لم يشارك اللاعب مع فريقه في أي مباراة بالنسخة الحالية، يحق له المشاركة مع أي فريق آخر، حتى ولو كان في قائمة فريقه الأول المسجلة بالاتحاد الأفريقي".

وتابع: "حينما يرسل لنا النادي اسم اللاعب من أجل قيده في قائمته الأفريقية، سيُزال من القائمة الأولى المتواجد بها بشكل طبيعي، ويشارك مع فريقه بعد قيده مباشرة".

اتحاد الكرة يخاطب "فيفا"

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل الحصول على البطاقة المؤقتة الخاصة بمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لقيد اللاعب بالقلعة الحمراء، ليشارك بشكل طبيعي من شهر يناير الجاري في الدوري الممتاز وكذلك دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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سيد عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكد أنه من الممكن أن يؤجل قيد كهربا لمدة 15 يومًا بسبب استعلام أحد الأندية عليه باتحاد الكرة، خاصة وأنه في حال صحة استعلام أي ناد على كهربا بالجبلاية يؤجل قيد اللاعب، إلا أن عبدالحفيظ، تراجع عن تصريحاته، وأكد أن اتحاد الكرة أنهى الأزمة لعدم صحة الأوراق المقدمة، وسيقيد كهربا بشكل طبيعي.

الاتحاد المصري

رد الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن قيد محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "ما ردده سيد عبد الحفيظ، باستعلام أحد الأندية عن محمود كهربا، لاعب الأهلي الجديد، أمر غير صحيح، استعلام الزمالك حال حدوثه يتطلب استمارة قيد، وحال ثبوت تزويرها لن يقبل الاستعلام، والاستعلام حال وجوده لن يعطل وصول البطاقة الدولية للاعب".



وكان سيد عبدالحفيظ، أكد أنه من الممكن أن يؤجل قيد كهربا لمدة 15 يومًا، بسبب استعلام أحد الأندية عليه باتحاد الكرة، خاصة وأنه في حال صحة استعلام أي ناد على كهربا بالجبلاية يؤجل قيد اللاعب، إلا أن عبدالحفيظ تراجع عن تصريحاته وأكد أن اتحاد الكرة أنهى الأزمة لعدم صحة الأوراق المقدمة، وسيقيد كهربا بشكل طبيعي.