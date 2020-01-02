رياضة | مفاجأة.. نجم ليفربول هدف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ليفربول هدف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، محط أنظار نادي ريال مدريد الإسباني، حيث ترغب إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز، في ضم المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأمر من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضم المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بحلول الصيف المقبل حيث أن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد تحدث بالفعل مع ساديو ماني وأخبره برغبته في ضمه لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف الموقع الفرنسي الشهير أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز تبحث عن مهاجم عالمي جديد يلعب مع كريم بنزيما ويكون قائد الهجوم بعده خلال السنوات المقبلة لأن الفريق يعاني بقوة هذا الموسم علي مستوي التسجيل بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الي صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن اللاعب الدولي السنغالي سايدو ماني قد أنضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي قادما من صفوف نادي ساوثهامتون ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.