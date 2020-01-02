رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق اسوان اليوم الخمبس 2 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأبيض لتحقيق المزيد من الانتصارات في بطولة الدوري العام هذا الموسم، خاصة بعد التعثرات الكبيرة التي واجهت نادي الزمالك في المباربات الماضية، حيث تعادل الفريق في اخر مباراتين مع فريقي سموحة والإنتاج الحربي بنتيجة سليية، وكان قد خسر في المباراة أمام طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري :-

ويحتل الزمالك في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بعد خوضه 9 مباريات هذا الموسم، بينما يحل فريق اسوان في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط فقط.

واستقر باتريس كارتيرون على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته ضد اسوان، حيث سيدخل الفريق بالقوة الضاربة كاملة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والاقتراب من مراكز المقدمة في الفترة المقبلة، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

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خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد مباراة الزمالك ضد اسوان :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق اسوان في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

أهداف أسوان من مواجهة الزمالك :-

ويدخل فريق اسوان تلك المباراة من أجل تحقيق المفاجأة مع مدربه الشاب مجدي عبد العاطي والذي قدم استقالته في الفترة الأخيرة، ولكن مجلس إدارة نادي اسوان رفض رحيله عن تدريب الفريق بسبب المجهودات الكبيرة التي يقدمها المدرب مع النادي هذا الموسم.