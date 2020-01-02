شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: إيران أفرجت عن لاعب المنتخب أنس بني ياسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، إن لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين، الذي كان يحترف في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، في طريق عودته إلى الأردن، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية عبر سفارتها في طهران ومع السفارة الإيرانية في عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له بمغادرة طهران، حسب «سكاي نيوز».

وكانت السلطات الإيرانية منعت بني ياسين من السفر للتحقيق في وجود مبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح للمسافرين بنقله، وهو مستحقاته المالية التي تسلمها من النادي.