شكرا لقرائتكم المصري يستضيف سموحة في استاد الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره سموحة فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدفين مقابل هدف بينما فاز المصرى على الطلائع بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية ، فيما فاز سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 7 اهداف فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف .

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وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإغلاق صفحة الكونفدرالية والعودة لإستكمال تصحيح المسار المحلى بتحقيق الفوز الثانى على التوالى للتقدم فى سباق مراكز المسابقة بحثاً عن المربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام سموحة مكون من : " أحمد مسعود- عمر كمال عبد الواحد - محمود حمد – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي - إيزي إيميكا – سعيدو سيمبوري، حسن علي - إسلام عطية -محمود وادي أوستن أموتو".

على الجانب الأخر يسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث وإستغلال تعثر المنافس فى ظل الصراع النارى بين أندية المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام المصرى مكون من : " الهانى سليمان ، محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد ابو الفتوح ، أحمد حمص، ناصر ماهر، خالد عبد الفتاح، يوسف ديوب ، حسام حسن، رونالد وانجا".