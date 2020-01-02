أحمد شوبير : شعار الدوري المصري "مين يقدر علي الأهلي"

أشاد الكابتن "أحمد شوبير" بفوز الأهلى على مصر المقاصة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام، فى إطار لقاءات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الممتاز

وكتب "شوبير" تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : قطار الأهلي لا يتوقف في الدوري .. ويبقي شعار الدوري المصري " مين يقدر علي الأهلي ؟! "

9 مباريات

9 فوز

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0 هزيمة

0 تعادل

25 هدف

هدف واحد في مرماه