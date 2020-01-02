أشاد الكابتن "أحمد شوبير" بفوز الأهلى على مصر المقاصة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام، فى إطار لقاءات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الممتاز
وكتب "شوبير" تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : قطار الأهلي لا يتوقف في الدوري .. ويبقي شعار الدوري المصري " مين يقدر علي الأهلي ؟! "
9 مباريات
9 فوز
0 هزيمة
0 تعادل
25 هدف
هدف واحد في مرماه
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير : شعار الدوري المصري "مين يقدر علي الأهلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.