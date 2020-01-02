مورينيو يتلقى أغرب «إنذار» في مسابقة الدوري الإنجليزي

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تلقى البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدير فريق توتنهام الإنجليزي، أغرب إنذار في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز
وكان توتنهام قد تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
و حصل مورينيو على البطاقة الصفراء عندما قام بالتجسس على مساعد المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، خلال كتابة بعض التعليمات في لقطة طريفة .
وبعد أن تمت محاولة التجسس، حتى أخبر الحكم المساعد نظيره حكم الساحة مايك دين بما فعله مورينيو.
وعقب ذلك، قام حكم الساحة بإنذار مورينيو على الفور، وهو ما تقبله المدير الفني لتوتنهام.
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