شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيل أرتيتا يسحق مانشستر يونايتد بثنائية في أول انتصاراته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا، بعد تفوقه على مانشستر يونايتد ليفوز 2- صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بهدفي نيكولا بيبي وسقراطيس.

ووضع بيبي، المنتقل إلى أرسنال في صفقة قياسية، فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة في ثالث مباراة تحت قيادة أرتيتا لاعب أرسنال السابق بعد عمل رائع من الجهة اليسرى من سياد كولاشيناتس.

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وسدد بيبي في وقت لاحق في القائم في الشوط الأول الذي هيمن عليه أرسنال تماما قبل أن يضاعف المدافع سقراطيس الغلة بشكل مستحق في الدقيقة 42 بعد أن استفاد من ارتباك دفاعي من الفريق الزائر عقب ركلة ركنية، حسب «سكاي نيوز».

وحقق أرسنال أول انتصار له في الدوري في 5 مباريات ليتقدم للمركز العاشر برصيد 27 نقطة من 21 مباراة.

ويبقى فريق أولي جونار سولسكاير خامسا برصيد 31 نقطة بعد أن أهدر فرصة لتضييق الفارق مع تشلسي الرابع، الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق ويتفوق بخمس نقاط على يونايتد.

وكان يونايتد يبحث عن انتصاره الثالث على التوالي، لكن أرسنال تفوق عليه ولم يبد عملاق مدينة مانشستر قادرا على شن صحوة حتى بعد نزول ميسون جرينوود وأندرياس بيريرا ليثيرا الحماس في خط الهجوم.