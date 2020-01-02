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 أومتيتي يثير الجدل بحضور قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أومتيتي يثير الجدل بحضور قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

الخميس 2 يناير 2020

 أومتيتي يثير الجدل بحضور قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

متابعات_الخليج 365

أثار الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع الإسباني، الجدل بوجوده في مدرجات ملعب "الإمارات" في لندن، لمتابعة مباراة أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الـ21 من الممتاز.

 

وعزز حضور أومتيتي في المباراة، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بخصوص اقترابه من الانتقال لصفوف أرسنال، الباحث عن تدعيم دفاعاته.

 

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن جمهور أرسنال الذي شاهد أومتيتي في المباراة أخذ يهتف "أعلنوا عن ضم أومتيتي"، في رسالة لإدارة النادي اللندني بضرورة إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع الفرنسي.

 

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ونشر مدافع برشلونة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" أكد من خلالها حضوره قمة أرسنال واليونايتد.

 

وأضافت التقارير أن وجود أومتيتي داخل ملعب الإمارات قد يكون هدفه الأساسي مساندة ألكسندر لاكازيت، زميله السابق في أولمبيك ليون الفرنسي ومهاجم أرسنال الحالي.

 

ويعاني أومتيتي خلال الموسم الجاري من قلة المشاركات مع برشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، الذي يعتمد بشكل أكبر على الثنائي الإسباني جيرارد بيكيه والفرنسي الفرنسي كليمنت لينجليت.

 

وخاض المدافع الفرنسي صاحب الـ26 عاما 7 مباريات فقط الموسم الجاري وعانى كثيرا من الإصابات.

 

وارتبط اسم أومتيتي بالانتقال لصفوف أرسنال أكثر من مرة، آخرها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلا أن الأمور لم تتم بنجاح بسبب عدم توصل الناديين لاتفاق.

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