شكرا لقرائتكم شريف اكرامي يخضع لاختبار طبي لقياس مدى تعافيه من إصابة السمّانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع شريف اكرامي حارس مرمى الاهلى لأختبار طبي قبل مران الفريق ظهر اليوم،الخميس، لتحديد مدى إستجابته للبرنامج الذى خضع له خلال الأيام الماضية للتعافي من إصابة السمّانة التي حرمته من تدريبات الفريق الماضية وأبعدته كذلك عن مباراتي بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة أفريقيا والمقاصة بالدوري، ويستمر شريف إكرامى فى تنفيذ برنامج العلاجى للتخلص من آلام السمانة التى لاحقته مؤخرا، ويخضع شريف إكرامي الحارس الدولي لاختبار طبي اليوم الخميس لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وحدد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى برنامجا علاجيا لثنائى الفريق حسين الشحات وجونيور أجايى يقومان بتنفيذه لمدة يومين قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية الجمعة، ويعانى الشحات من إجهاد فى العضلة الضامة، بينما غادر أجايى مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى الأخيرة ببطولة أفريقيا بسبب شكواه من أجهاد بالعضلة الخلفية، وأكد الجهاز الطبى أن الثنائى سيبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية بدءا من غداً ،الجمعة، استعدادا لمباراة نادى مصر فى الدورى يوم الأحد المقبل.

Advertisements

وغاب الثلاثي حسين الشحات وجونيور أجايى شريف اكرامي عن مباراة المقاصة أمس الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز ، وخرج عدد كبير من لاعبي الفريق في مباراة المقاصة وضمت قائمة المستبعدين ، كلاً من : كلاً من شريف إكرامي وجونيور أجاي وحسين الشحات وسعد سمير ومحمود وحيد للإصابة لينضم هذا الخماسي لقائمة المصابين في الفريق والتي تضم أيضًا رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف للإيقاف، بجانب الثلاثي صالح جمعة وعمار حمدي وحسين السيد لأسباب فنية.