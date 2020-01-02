شكرا لقرائتكم لجنة الكرة بالاهلي توصي بمنح فرصة لـ صلاح محسن حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة الكرة بالنادى الأهلى بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها سموحة وأنبي ، وترى لجنة الكرة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر خاصة وأنه لم يشارك كثيراً مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذى تولي تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي ، وتؤكد اللجنة أنه من الأفضل أن يتم الإستغناء عن أحد مهاجمي الفريق الأخرين وبالأخص مروان محسن ، بإعتبار أن صلاح محسن أفضل منهما لو حصل على فرصة وتم دعمه جيداً من خلال المشاركة المُستمرة .

وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذى سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة لكن الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي فربما يتلقي المهاجم المغربي وليد أزارو عرضاً مُغرياً خلال ايام يكون سبباً في رحيله والإبقاء على صلاح محسن.

وينتظر مسئولو النادي الأهلى عرضًا من أحد الأندية السعودية، لبيع المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل المفاوضات مع المهاجم المغربي بخصوص تمديد عقده، وينتهي عقد وليد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي تلقى اللاعب العديد من العروض الشفهية خلال الفترة الماضية أبرزها من الوداد المغربي، في الوقت الذي أكد مسئولو الأهلي أن العرض الرسمي المنتظر سيكون من الدوري السعودي.

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وضع مسئولو النادي الأهلي تسعيرة بيع المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقلبة، وذلك بعد خروجه بشكل كامل من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول، والذي لا يعتمد على المهاجم المغربي بشكل أساسي ويدفع بالنيجيري جونيور أجاي في قلب هجوم الأهلي بمعظم المباريات سواء محليًا أو أفريقيا، حيث تطلب إدارة الأهلي الحصول على 3 ملايين دولار لبيع المهاجم المغربي.

ويرغب أزارو في الرحيل عن الأهلي أملاً في الحصول على فرصة المشاركة ومن ثم العودة من جديد لحسابات منتخب بلاده، خاصة وأنه كان أحد أهم عناصر أسود الأطلسي قبل تعرضه لإصابة طويلة، ومن بعدها لم يشارك مع الأهلي بشكل منتظم لأسباب فنية.