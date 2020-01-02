حسن حمدي: كنت أتمنى أن يكون "صلاح" لاعبا فى الأهلي

قال حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق ورئيس وكالة الأهرام للإعلان الأسبق، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، وصل إلى العالمية بكفاح.
وتابع "حمدي" خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : صلاح عمل أسم كبير لمصر وللكرة المصرية، وأصبح واجهة مشرفة لمصر, وكنت أتمني أن يكون لاعبا في الأهلي.
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