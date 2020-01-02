«بعد فوز الأهلى على المقاصة»..رضا عبد العال: فايلر خد الدوري وطلع بيه القمر

علق الكابتن رضا عبد العال، المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، ولاعب الأهلى والزمالك السابق، علي فوز الأهلي المثير علي نادي المقاصة . وقال "عبدالعال" خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب" : خلاص الأهلى بعد ماتش النهارده مفيش حد هيوقفه، برغم وجود إصابات كتير وغيابات كثيرة، ولكن فايلر يلعب بأى حد وهاجم عبد العال مروان محسن بعد إضاعته انفراد بالشوط الأول، مؤكدًا أن أى لاعب سيكون فى مركز رأس الحربة سيحرز أهدافًا ما عدا أزارو ومروان محسن. Advertisements وطالب عبد العال مجلس إدارة الأهلى بضرورة التعاقد مع رأس حربة فى انتقالات يناير.

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