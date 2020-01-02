"ديسابر" يقترب بقوة من تدريب الإسماعيلي

كتبت - سارة جاب الله
اقترب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لفريق بيراميدز من تولية مهام تدريب الإسماعيلي الفترة المقبلة.
وأكد مصدر بالنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن مجلس إدارة الإسماعيلي اجتمع بديسابر عقب لقاء إنبي لقيادة الفريق الفترة المقبله وتم الاتفاق
وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة أنهى الاتفاق على كل شيء مع ديسابر وسيتم الإعلان عنه مديراً فنياً للإسماعيلي خلال أيام.
وكان سبق لديسابر تولية مهام تدريب الإسماعيلي حيثخاض معه 18 مباراة، وحقق الفوز في13، تعادل 4، خسر 1، وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفًا، تلقت شباك الفريق تحت قيادته 12 هدفا، ونظافة الشباك في 8 مواجهات.
وتكمن إنجازاته في أنه قاد الإسماعيلي لتصدر الدوري الممتاز بعد مرور 16 جولة برصيد 37 نقطة.
ويذكر أنه قاد الدراويش للصعود للدور ربع النهائى ببطولة كأس مصر.
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