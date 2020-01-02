جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? مواعيد المباريات ⏰ + القنوات الناقلة ???? المناسبة ???? ليفوبول – شيفيلد يونايتد الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 21 أولمبيك آسفي – حسنية أكادير 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. ???? قناة تمازيغت تي في الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 8 الوداد – المغرب التطواني 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس المفتوحة + القناة الرياضية المغربية. الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 11 نهضة بركان – أولمبيك خريبكة 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. ???? القناة الرياضية المغربية. الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 9 اتحاد العاصمة – نادي بارادو 17:45 جرينيتش، 19:45 مصر، 20:45 السعودية. ا???? لقناة الرياضية الجزائرية الدوري الجزائري للمحترفين، الجولة 6 الوصل – بني ياس 14:15 جرينيتش، 16:15 مصر، 17:15 السعودية. ???? قناة دبي الرياضية 1 + قناة أبو ظبي الرياضية 1 الدوري الإماراتي للمحترفين (الخليج العربي) – الجولة 12 حتا – الظفرة 14:15 جرينيتش، 16:15 مصر، 17:15 السعودية. ???? قناة أبو ظبي الرياضية 2 الدوري الإماراتي للمحترفين (الخليج العربي) – الجولة 12 العين – شباب الأهلي دبي 16:45 جرينيتش، 18:45 مصر، 19:45 السعودية. ???? قناة الشارقة الرياضية + قناة دبي الرياضية 1 + قناة أبو ظبي الرياضية 1 الدوري الإماراتي للمحترفين (الخليج العربي) – الجولة 12 الفجيرة – عجمان 16:45 جرينيتش، 18:45 مصر، 19:45 السعودية. ???? قناة أبو ظبي الرياضية 2 الدوري الإماراتي للمحترفين (الخليج العربي) – الجولة 12 حرس الحدود – بيراميدز 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. ???? قناة تايم سبورتس + قناة أون سبورت Advertisements الدوري المصري الممتاز – الجولة 11 المصري البورسعيدي – سموحة 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. ???? قناة أون سبورت 2 + قناة تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز – الجولة 11 الزمالك – أسوان 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. ???? قناة تايم سبورتس + أون سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 11 الوكرة – السد 13:10 جرينيتش، 15:10 مصر، 16:10 السعودية. ???? قناة الكأس الأولى + قناة بي إن سبورتس المفتوحة دوري نجوم قطر – الجولة 12 الأهلي – العربي 15:20 جرينيتش، 17:20 مصر، 18:20 السعودية. ???? قناة الكأس الثانية + قناة الكأس الرابعة دوري نجوم قطر – الجولة 12 المنصورة – الرجاء 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. ???? قناة النيل للرياضة الدوري المصري الدرجة الثانية (المظاليم) – الجولة 11 المجموعة C جمعية أولمبي الشلف – اتحاد بومدفع 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:0 السعودية. كأس الجزائر – دور ال16 شباب المشرية – اتحاد بلعباس 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:0 السعودية. كأس الجزائر – دور ال16 اتحاد عنابة – شباب حي فيلاج موسى 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية كأس الجزائر – دور ال16 مولودية وهران – أمل غريس 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية كأس الجزائر – دور ال16 الفيحاء – الأهلي 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. ???? القناة الرياضية السعودية الأولى كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي – دور ال16 الوحدة – الرائد 16:50 جرينيتش، 18:50 مصر، 19:50 السعودية. ???? القناة الرياضية السعودية الثانية كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي – دور ال16

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