رياضة | ريال مدريد يخطط لضم جوهرة ليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم جوهرة ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع جوهرة ليل الفرنسي فيكتور أوسيمين من أجل الفوز بخدماته في الفترة المقبلة.

ويقدم النجم الفرنسي آداءً مميزاً مما جعله يتواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية للفوز بخدماته وتوقيعه من الفريق الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى اهتمام ليفربول الإنجليزي أيضاً بضم ماني، حيث يرغب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لباريس سان جيرمان ورجاله في تدعيم صفوف الفريق من أجل السنوات المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن أوسيمين تنصم إلى ليل قادماً من شارل روا البلجيكي قبل عام قبل أن يتألق في الدوري الفرنسي مع الفريق الحالي.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلتها شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية :"ريال مدريد هو فريق أحلامي، لو أراد الله سألعب هناك يوماً ما".

وأضاف : " كل شيء في كرة القدم بات ممكناً، أريد أن أصبح واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا".

وقال مدربه عنه :" إنه جوهرة ثمينة، يمتاز بالسرعة والقوة ويجيد ضرب الكرة بالرأس ومهارات رائعة، إنه لاعب متكامل".