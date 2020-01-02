رياضة | بعد الخسارة من أرسنال.. ماذا ينتظر مانشستر يونايتد في شهر يناير ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخسارة من أرسنال.. ماذا ينتظر مانشستر يونايتد في شهر يناير ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية من فريق أرسنال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يخوض فريق اليونايتد مباريات نارية خلال شهر يناير الجاري، حيث سيلعب الفريق مباريات بجميع البطولات التي يشارك بها منذ بداية الموسم الحالي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات فريق مانشستر يونايتد في شهر يناير.

- ولفرهامبتون vs مانشستر يونايتد .. يوم 4 يناير في الساعة السابعة والنصف مساءً بكأس الاتحاد الإنجليزي.

Advertisements

- مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي .. يوم 7 يناير في الساعة العاشرة مساءً بكأس الرابطة الإنجليزية.

- مانشستر يونايتد vs نوريتش سيتي .. يوم 11 يناير في الساعة الخامسة مساءً بالدوري الإنجليزي.

- ليفربول vs مانشستر يونايتد .. يوم 19 يناير في الساعة السادسة والنصف مساءً بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs بيرنلي .. يوم 22 يناير في الساعة العاشرة والربع مساءً بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي vs مانشستر يونايتد .. يوم 29 يناير في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بكأس الرابطة الإنجليزية.