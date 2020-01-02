رياضة | مورينيو يرغب في تجديد عقد نجم توتنهام

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في إقناع نجم الفريق اللاعب الدولي الدنماركي كريستان إيركسن بتجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، يعمل حاليًا على إقناع صانع اللعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام بتمديد عقده خلال الفترة المقبلة حيث أكد المدرب البرتغالي في تصريحات صحفية أن الشيء الوحيد الذي يعمل عليه مع كريستيان إريكسن هو أنه يود أن يوقع عقدًا جديدًا مع النادي اللندني.

وأضاف الموقع الفرنسي الشهير أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتوقيع مع كريستان إريكسن حاليًا على أن ينضم في نهاية الموسم للنادي الفرنسي بشكل مجاني بعد نهاية عقده حيث تواصل مع ممثلي إريكسن، لمعرفة موقف اللاعب من الانتقال لباريس والاستماع إلى شروطه.

يذكر أن اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن قد انضم لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قادما من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 ويمتد عقد إريكسن مع توتنهام حتى نهاية الصيف المقبل.