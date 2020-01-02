رياضة | أبرز رسائل حسن حمدي مع أحمد موسي (فيديو)

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خرج مساء أمس الأرعاء الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، مع الإعلامي أحمد موسي عبر فضائية صدي البلد، حيث كشف حمدي عن العديد من الكواليس التي لم تقال في أي وقت مضي، أثناء إدارته لدفة الفريق الأحمر، والتي شهدت معه فترة إذدهار وتحقيق ألقاب محلياً وقارياً.

وفيما يلي أبرز رسائل حسن حمدي:

صرح حسن حمدي :«جوزيه عُرض على مجلس إدارة الأهلي من احد الوكلاء العالميين، وكان مدرب درجة ثالثة».

وواصل رئيس الأهلي الأسبق حديثه : «مستوى المدربين الأجانب في مصر الدرجة الثانية أو الثالثة في أوروبا». وحول اختياره لأفضل مدرب في تاريخ الأهل، قال حمدي: «من الصعب أن تحدد أفضل مدرب في تاريخ الأهلي، فكل فترة يكون لها حساباتها الخاصة وتقييمها الخاص». وإختتم حمدي تصريحاته : «بشكل عام هيديكوتي يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ الأهلي ولكنه كان يعمل على الجانب الفني أكثر من البدني، بعد هيديكوتي يأتي فايتسا، دون ريفي ومانويل جوزيه».