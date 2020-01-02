رياضة | عاجل.. آخر تطورات صفقة إنتقال عبد الله السعيد إلي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. آخر تطورات صفقة إنتقال عبد الله السعيد إلي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ورحب مرتضي منصور رئيس الزمالك بالتعاقد مع "السعيد" بشرط أن تكون هذه رغبة اللاعب، وبموافقة إدارة نادي بيراميدز.

موقف عبد الله السعيد من الإنضمام للزمالك:

من جانبه قرر عبد الله السعيد الاستمرار مع فريق بيراميدز حتي نهاية الموسم الحالي، على أن يحدد بعدها موقفه النهائي بشأن البقاء مع الفريق أو الرحيل لخوض تحدي جديد مع أي فريق آخر.

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وتلقي عبد الله السعيد بجانب عرض الزمالك، عروض أخري من بعض الأندية الإماراتية للتعاقد معه، ولكن قرر اللاعب تأجيل حسم موقفه بخصوص هذه العروض حتي نهاية الموسم الجاري.

وسبق ووقع عبد الله السعيد عقود انتقاله للزمالك أثناء فترة تواجده مع النادي الأهلي، ولكن تراجع عن اتمام الصفقة بعد تدخل من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ورحل بعدها للدوري الفنلندي، ثم انتقل للأهلي السعودي، وعاد لمصر مرة أخري الموسم الماضي وانضم لصفوف بيراميدز.

السعيد على أعتاب نادي المائة بالدوري الممتاز:

من ناحية أخري يقدم "السعيد" عروضًا قوية في الدوري الممتاز هذا الموسم ويتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 أهداف، كما أصبح على أعتاب دخول نادي المائة بعدما رفع رصيد أهدافه بالبطولة المحلية لـ 99 هدف.