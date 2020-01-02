رياضة | جورديولا يكشف ما يحتاجه المان سيتي للوصول إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورديولا يكشف ما يحتاجه المان سيتي للوصول إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاسباني بيب جورديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ما يحتاجه فريقه للوصول الي فريق ليفربول في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في تصريحات صحفية:" من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز نحتاج للصلاة نحن بحاجة إلى عمل أكثر جدية واللعب بشكل أفضل والصلاة من أجل ذلك".

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وأضاف المدرب الاسباني:" اعتقد أن فريق مانشستر سيتي رائع وأنا أحبه لكن أحيانا تقع مشكلة الإصابات لا نتوقع فقدان أبرز اللاعبين لدينا خلال ستة أشهر نعاني في بعض المراكز ولكننا نطبق أسلوبنا بشكل عام.

واختتم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته قائلا:" ليفربول فريق مذهل هو بطل أوروبا ولم يهدر سوى نقطتين في الدوري، لذلك علينا تهنئته ما كان من المفترض أن تفصلنا مثل هذه الفجوة، لكن هذا هو ما حدث".

يذكر أن نادي ليفربول يحتل حاليا صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ويأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بفارق 14 بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.