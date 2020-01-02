رياضة | ميسي يصدم جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لم يحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد اللاعب يتضمن بندًا يتيح له الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "LE10 SPORT" الفرنسية أنه رغم تأكيدات رئيس نادي برشلونة الإسباني باستمرار ميسي مع الفريق الكتالوني خلال السنوات المقبلة، إلي أن بقاء اللاعب الأرجنتيني في "الكامب نو" غير مضمون بشكل كبير، وقد يرحل اللاعب عن صفوف البرسا في نهاية الموسم الحالي.

ويسعي "بارتيوميو" لتمديد عقد ليونيل ميسي مدي الحياة مع اعطائه فرصة الرحيل وقتما يشاء على أن يعود لبرشلونة في المستقبل للعمل داخل النادي.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ميسي قد يفكر في الرحيل عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الحالي، حيث يسعي لتجربة جديدة قبل نهاية مسيرته الكروية، مشيرة إلي أن اللاعب يمتلك 3 خيارات حال رحيله عن قلعة "كامب نو":

- أول الخيارات أمام ليونيل ميسي هو عودته للأرجنتيني والانضمام لصفوف فريق نيو أولد بويز النادي الذي شهد على بداية مسيرته الكروية.

- الخيار الثاني أمام نجم برشلونة هو الانتقال لأحد الأندية الصينية والتي تقدم له الكثير من الاغراءات المالية.

- أما الخيار الثالث الانتقال للفريق الذي يقوده مدربه السابق بيب جوارديولا للعب تحت قيادته مرة أخري، وذلك سواء كان مدربًا لمانشستر سيتي أو أي فريق آخر.