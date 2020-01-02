شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يواصل فتح باب القيد الشتوي للموسم الجاري 2019 - 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل اليوم الخميس ، لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجاري 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأي لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه.

يترقب النادي الأهلي وصول البطاقة الخاصة بمحمود كهربا صفقة الأحمر الجديدة فى انتقالات يناير بعد مخاطبة نادي أفيس البرتغالي رسمياً للحصول على البطاقة الدولية للاعب.

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تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجاري الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعي أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

اتحاد الكرة يشترط موافقة جماعية من الأندية لفتح الاستبدال

واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدوري الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسي لمناقشة الأمر، في الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة ، أوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في أزمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل أي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي لن يتم تغيير شروط القيد الموضوعة قبل انطلاق الموسم الحالى