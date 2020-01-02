عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تفرج عن لاعب كرة قدم أردنى وتسمح له بمغادرة أراضيها

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الأربعاء، أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بنى ياسين، المحترف في صفوف نادى فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها إلى المملكة، وقالت الوزرارة إن بني ياسين، في طريق عودته إلى المملكة، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.

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ونقل البيان عن متحدث الخارجية ضيف الله الفايز، قوله: "إن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتنا في طهران، ومع السفارة الإيرانية فى عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له (بني ياسين) بمغادرة طهران".

ومنعت طهران، بني ياسين، من مغادرة أراضيها، لوجود مبلغ مالى زاد عن الحد المسموح أثناء سفره، علما أن الأموال التي كانت بحوزته هي مستحقاته التى تسلمها من ناديه.