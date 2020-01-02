شكرا لقرائتكم اليوم .. ختام مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بثلاث مواجهات غاية فى القوة والندية حيث يستضيف غزل المحلة المنتشى صاحب المركز الثانى برصيد 20 نقطة مع الأوليمبى المتعثر صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة ، ورغم فارق النقاط بين الفريقين إلا أن المباراة ستشهد صراعا من نوع خاص بين الفريقين نظرا للشعبية الجماهيرية التى يتمتع بها الفريقين منذ القدم .

كما يلتقى المنصورة صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة مع الرجاء المطروحى المترنج الذى يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة فى لقاء متكافئ يسعى فيه أبناء الدقهلية لمواصلة الإنتصارات ، بينما يحاول أبناء مطروح العودة من جديد للإنتصارات مع احمد سارى المدير الفنى الذى غابت معه الإنتصارات منذ فترة .

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة دكرنس بقيادة أيمن الجمل الذى يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة مع بيلا صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط فى مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الباحثين عن العودة للإنتصارات على أمل الدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على الصعود للأضواء .

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كانت نتائج الجولة التى أقيمت امس وأمس أمس قد أسفرت عن تعادل فاركو مع بلدية المحلة سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد فاركو إلى 23 نقطة فى المركز الاول لجدول المجموعة ، بينما ارتفع رصيد البلدية إلى 16 نقطة ومازال فى منتصف الجدول .

وفى إطار مباريات نفس الجولة تعادل الحمام بقيادة مجدى طلبه مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة فى المركز السادس بينما ارتفع رصيد المالية إلى 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما حقق دمنهور فوزًا غاليًا على ملعبه على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز الثامن.