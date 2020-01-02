شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يحتج رسميا للجبلاية ضد الحكم محمد معروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجاً للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادي المقاولون العرب بقيادة الحكم محمد معروف و الذي لم يكن موفقاً هو و طاقم التحكيم - على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر-، كما أتخذ الطاقم العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها على الإطلاق عدم أحتساب هدف صحيح وواضح في بداية اللقاء لصالح نادي الاتحاد السكندرى بداعي تسلل اللاعب خالد قمر مما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة .

وتواصل محمد مصيلحى رئيس النادى بمسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم و رئيس لجنة الحكام مُعبراً عن استيائه الشديد من أستمرار الأخطاء التحكيمية و المستوى غير المقنع للتحكيم المصرى خلال الموسم الحالي و تحديداً خلال مواجهات نادى الاتحاد السكندرى السابقة ، نهاية بمباراة اليوم أمام المقاولون العرب .

خطف المقاولون العرب أغلى ثلاث نقاط له بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ11 للدورى، جاء الهدف من عرضية متقنة من الجانب الأيمن عن طريق التونسى سيف الجزيرى يسددها محمد طلعت برأسه قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عماد السيد حارس مرمى الإتحاد بنجاح تعود لمحمد سمير الذى يسددها بقدمه داخل المرمى مباشرة معلنا عن الهدف الاول للذئاب .

Advertisements

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 25 نقطة ويعود لصدارة الدورى مؤقتا لحين إقامة مباراة الأهلى ومصر المقاصة مساء اليوم ، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 20 نقطة ومازال فى المركز الثالث.

باغت الاتحاد السكندرى ضيفه المقاولون العرب بالهجوم من الدقيقة الاولى واحرز خالد قمر هدفا فى الدقيقة 8 إلا ان محمد معروف ألغاه بداعى التسلل ، ثم ارتدت كرة رزاق سيسيه من العارضة بعدها مباشرة ، ليستمر ضغط لاعبو زعيم الثغر حتى الدقيقة 15 يدخل بعدها لاعبو الذئاب فى المباراة ويقموا ببناء بعض الهجمات قابله ضغط من اول الملعب من لاعبى الإتحاد إلا أن سوء الحظ غاب عنهم حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وفى الشوط الثانى نجح لاعبو المقاولون العرب فى فرض سيطرتهم على اللقاء واستطاعوا اللعب على الهجمة المرتدة ومن إحداها نجح محمد سمير فى إحراز هدف الفوز من متابعة كرة زميله محمد طلعت التى ارتدت من يد الحارس عماد السيد ، بعدها يميل لاعبو المقاولون للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى الإتحاد ، بينما زاد محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب عن مرماه ببسالة حتى أطلق محمد معروف حكم المباراة صافرته معلنا فوز الذئاب على زعيم الثغر بهدف مقابل لا شىء.