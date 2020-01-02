شكرا لقرائتكم الأهلي ضد اف سي مصر.. فايلر يبدأ استعداداته لمواجهة فريق مصر بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ظهر اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق مصر الأسبوع المقبل فى الدورى الممتاز، ورفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، منح لاعبى الفريق راحة سلبية اليوم الخميس بعد مباراة المقاصة أمس على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز.

ورغم انشغال الاهلي بمباراة اف سي مصر فأن الارد الأحمر ينهي ترتيبات رحلة زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بدروي الابطال ويطير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إلى زيمبابوي قبل سفر بعثة الفريق بـ 48 ساعة، وأكد مدير الكرة بالنادي أن موعد السفر بشكل نهائي سيتحدد بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مباراة المقاصة اليوم، موضحا أنه سيغادر إلى زيمبابوي قبل سفر البعثة بـ ٤٨ ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ.

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ويواجه الأهلي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم 11 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وحرص سمير عدلى المدير الإدارى للفريق على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة برحلة زيمبابوى لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجارى، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وانتهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم من استخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوى، كما حرص المدير الإدارى للفريق على مراجعة كل الأمور الخاصة بإجراءات السفر، والإقامة فى زيمبابوى قبل السفر بمدة كافية، وفقا لتكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى، وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى زيمبابوى الأسبوع المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم ويترأس البعثة المهندس إبراهيم الكفراوى، عضو مجلس الإدارة.

وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.