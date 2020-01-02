شكرا لقرائتكم تشيلسي ينهي 2019 بخسارة مالية تفوق 100 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء عن إغلاق السنة المالية 2019 بخسارة كبيرة تعادل 114 مليون يورو بعد ضم العديد من اللاعبين الجدد وغياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأشار إلى أن تشيلسي، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، كان قد ضم النجم الصاعد كريستيان بوليسيتش لاعب دورتموند مقابل ما يزيد عن 65 مليون يورو.

Advertisements

وكان فريق العاصمة البريطانية قد غاب عن المشهد الدولي في سوق الانتقالات الصيفية في العام المنصرم بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمانه من التعاقدات، بعد تجاوزات كبيرة ارتكبها النادي من خلال التعاقد مع لاعبين تحت السن.

وصرح النادي الإنجليزي بأنه على الرغم من الخسارة المالية الكبيرة بحلول نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2019، إلا أنه ملتزم بالقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن التعامل المالي السليم.

وسيواجه تشيلسي نظيره الألماني بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي الفريقان في لندن في الخامس والعشرين من فبراير المقبل على أن تكون مباراة العودة في ميونخ في الثامن عشر من مارس.