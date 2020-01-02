عودة مرتقبة لسباقات مضمار جبل علي في 24 يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مسؤولو مضمار جبل علي عن عودة المضمار الأصفر إلى نشاطه، بدءاً من يوم 24 يناير الجاري، حيث سيعود المضمار إلى استقبال السباقات الخمسة المتبقية في هذا الموسم، بداية من سباق (زعبيل) المقرر إقامته يوم الجمعة «24 يناير» والذي يشتمل على سباق جبل علي للميل والمصنف (جروب 3).

وبناء على ذلك فقد تقرر إلغاء السباق الذي كان من المفترض إقامته يوم الجمعة 10 يناير، وذلك نظراً للأعمال الجارية حالياً على أرض (التراك) الرملي للمضمار الأصفر.

وأكد المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي أن العمل يجري على قدم وساق من أجل الوصول إلى أقصى درجات الأمان والسلامة التي طالما تميز بها المضمار العائلي على مدى أكثر من 26 عاماً لم يُسجل فيها حادث واحد سبب ضرراً لأي من الفرسان أو الخيول.

وأوضح الحلواني أن العمل سيتواصل من أجل إنهاء جميع الأعمال على المستوى المطلوب والمتميز والذي يضمن سلامة الخيول والفرسان ويتواءم مع التوصيات الفنية الدولية التي أوصى بها الخبراء المختصون في مثل هذه النوعية من الأرضيات الرملية التي تعد لسباقات الخيل.