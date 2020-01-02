«يا خسارة» ...رسالة مرتضى منصور لـ"حسن حمدي" على الهواء

وجه المستشار "مرتضى منصور" ، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى "حسن حمدي"، رئيس النادي الأهلي الأسبق ورئيس وكالة الأهرام للإعلان الأسبق. وقال مرتضى منصور في الرسالة النصية التي عرضها الإعلامي "أحمد موسى" : حسن حمدي، رجل محترم، يا خسارة إنه خارج السياق Advertisements وعقب "حمدي" خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، على رسالة مرتضى منصور قائلا: لم أكن أتوقع هذه الرسالة، وأشكره.

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