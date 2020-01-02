حسن حمدي: الحضري اشتكي للرئيس الأسبق مبارك بسبب إيقافه ومنع احترافه

قال حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، إن عصام الحضري أشتكي منه للرئيس الأسبق حسني مبارك، أثناء تكريمه بسبب التتويج ببطولة إفريقيا، بسبب إيقافه ومنع احترافه
وتابع "حمدي" خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : بعد هروبه , طلب من الرئيس الأسبق "حسني مبارك" التدخل كي يعود إلى صفوف الأهلي
وأشرا الي ان مبارك طلب من زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق الحديث معي وحل المشكلة
وأضاف : قلت لزكريا عزمي أبلغ الرئيس مبارك بأن ذلك اللاعب رحل عنا دون إذن واشتكى النادي في الاتحاد الدولي وأن الأهلي به مبادئ وهل يرضيه ما حدث
وأختتم "حمدي" قائلا : فوجئت بزكريا عزمي يعود لي سريعا بمكالمة هاتفية أخرى وقال لي الرئيس يقول لك أنت رجل جيد وهو يؤيدك في قراراتك
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