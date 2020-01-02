فوز تاسع تواليا للأهلي في الدوري المصري









اسماء السيد - حقق الاهلي فوزه التاسع تواليا منذ مطلع الموسم الحالي اثر تغلبه على مصر المقاصة 2-صفر ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من بطولة مصر لكرة القدم الاربعاء.

وحصد الاهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الفائز على الاتحاد السكندري 1-صفر.

وانتظر الاهلي ربع الساعة الاخير لكي يسجل هدفيه اولا بواسطة التونسي علي معلول (75 من ركلة جزاء)، واضاف محمد مجدي "افشه" الثاني (80).

وسنحت فرصة ذهبية امام مصر المقاصة لافتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين عندما انفرد عمرو مرعي بحارس الاهلي محمد الشناوي ولكنه سدد في القائم الايسر.

رد الاهلي بهجمة منظمه من الجانب الايسر انهاها علي معلول بتمريرة لمحمد مجدي "افشه " سددها قوية مرت فوق العارضة (15).

ونشط الاهلي هجوميا مع بداية الشوط الثاني وتراجع لاعبو المقاصة للدفاع وانقذ محمود حمدي مرماه من هدفين محققين، بتصديه لرأسية عمرو السولية (55) ثم تسديدة المنفرد مروان محسن (57).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي اثر لمسة يد من احمد ياسين انبرى لها علي معلول وسددها علي يسار محمود حمدي محرزا هدف التقدم لفريقه (75).

Advertisements

ونجح مجدي في اضافة هدف الاطمئنان بعد خمس بكرة على يسار حمدي (80).

واقتنص انبي نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه الاسماعيلي 1-1.

تقدم الاسماعيلي عن طريق عماد حمدي (76) وعادل النتيجة لانبي رامي صبري (88 من ركلة جزاء) واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سعفان الصغير مدرب حراس الاسماعيلي ، لنزوله الملعب والاعتراض علي احتساب ركلة جزاء ضد فريقه.

وقاد محمود ابو السعود حارس المقاولون العرب فريقه لفوز صعب علي مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله محمد سمير (61).

تسيد اصحاب الارض المباراة تماما ، ولاحت لمهاجميه عدة فرص ،الا ان تألق ابو السعود في الذود عن مرماه حرم الثلاثي خالد قمر واحمد رفعت ورزاق سيسه من التسجيل .

بتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده الي 25 نقطة ، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز الثالث.

اهداف مباراه الاهلي ومصر المقاصه: