لائحة فيفا تهدد من سجل بيانات خاطئة عن كهربا بعقوبات تصل للهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن أحد الأندية قام بالاستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" المنضم للفريق حديثًا بأوراق غير صحيحة من أجل تأخير قيده في قائمة الفريق.

وحاول الأهلي قيد كهربا في قائمة الفريق مع فتح القيد المحلي لكن ظهر له من خلال نظام "تي ام اس" أن أحد الأندية قام بالاستعلام لإضافته لقائمته.

لكن بناء على ما أعلنه سيد عبدالحفيظ ما هي العقوبات التي يمكن أن توقع على الفريق الذي يدخل بيانات غير صحيحة لنظام "تي ام اس"؟

باختصار وقبل أن نورد لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم بنصها الكامل، فإن فيفا يفرض على كل ناد واتحاد محلي اختيار مدير لنظام "تي ام سي" مُدرب لتتحمل كل جهة مسؤوليتها حال حدوث أي خطأ.

ويعاقب فيفا المخطئ سواء اتحاد محلي أو ناد، بعقوبات مختلفة تبدأ من التوبيخ وتصل للغرامة والاستبعاد من البطولات بالنسبة للاتحاد المحلي، والهبوط للدرجة الأدنى والمنع من القيد.

وتأتي نصوص اللائحة كاملة كما يلي:

أحكام عامة

1- يجوز فرض العقوبات على أي اتحاد أو ناد ينتهك أيًا من أحكام هذا الملحق.

2- يمكن أيضًا فرض عقوبات على أي اتحاد أو نادٍ تبين أنه قد أدخل بيانات غير صحيحة أو خاطئة في النظام أو بسبب إساءة استخدام "تي ام اس" لأغراض غير مشروعة.

3- الاتحادات والأندية مسؤولة عن الإجراءات والمعلومات التي يدخلها مدراء "تي ام اس"

الاختصاص

1- لجنة "فيفا" التأديبية مسؤولة عن فرض العقوبات وفقًا للائحة الانضباط.

2- يمكن أن يبدأ "فيفا" إجراءات العقاب، إما بمبادرة خاصة أو بناءً على طلب أي طرف معني.

3- يجوز لقسم "تي ام اس" ذي الصلة أن يشرع أيضًا في إجراءات جزائية من تلقاء نفسه لعدم الامتثال للالتزامات الخاضعة لولايته القانونية (على وجه التحديد فيما يتعلق بإجراءات الجزاءات الإدارية المحددة وعندما يرخص له بذلك من قبل لجنة الانضباط بالفيفا.

العقوبات على الاتحادات

على وجه الخصوص، قد يتم فرض العقوبات التالية على الاتحادات بسبب انتهاك الملحق الحالي وفقًا للائحة الانضباط:

- توبيخ أو تحذير؛

- غرامة؛

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- الاستبعاد من البطولة؛

- إعادة الجوائز.

يجوز فرض هذه العقوبات بشكل منفصل أو مجتمعة.

العقوبات على الأندية

على وجه الخصوص، قد تُفرض العقوبات التالية على الأندية لمخالفتها هذا الملحق وفقًا للائحة فيفا التأديبية:

- توبيخ أو تحذير؛

- غرامة؛

- إلغاء نتيجة المباراة؛

- الهزيمة بالانسحاب؛

- الاستبعاد من البطولة؛

- خصم النقاط؛

- هبوط للدرجة الأدنى؛

- حظر الانتقالات؛

- عودة الجوائز.

يجوز فرض هذه العقوبات بشكل منفصل أو مجتمعة.