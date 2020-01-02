محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
كشف حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن كواليس لقاء المشير حسين طنطاوي، مع لاعبي النادي الأهلي بعد حادث بورسعيد.
وقال حمدي في تصريحات ببرنامج "على مسؤوليتي"، مع أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، إن المشير طنطاوي طلب منه لقاء لاعبي الأهلي لدقائق قليلة، في جلسة لم تتجاوز 10 دقائق، حيث وجه طنطاوي رسالة إلى للاعبين: "هذا قدركم، يجب أن نعمل حساب للقدر"، محاولا تهدئتهم بعد حادث مباراة المصري والأهلي.
وأضاف حسن حمدي، أنه عقد جلسة عقب جلسة طنطاوي، مع اللاعبين، متابعًا بقوله: "قالولي الناس كانوا بيموتوا جنبنا، ولاعب قالي أنا هبطل كرة"، مشيرًا إلى أن ذلك دفعه لعقد اجتماع في اليوم التالي.
وأبلغ حمدي اللاعبين في ذلك الاجتماع: "اللي هيبطل كرة، ميدخلش أوضة اللبس، الموضوع كان ممكن يفلت مننا".
واستكمل: "المشكلة كانت في شهداء بورسعيد الـ72، مأساة كبيرة جداً، كان المهم ازاي نفكر في أهاليهم، وربنا وفقنا وسفرنا الأهالي كلهم عمرة، وكلمت ناس يساعدونا مالياً، والشيخ مانع بعتلنا مليون درهم من الإمارات".
وكشف عن رسالته لأهالي الشهداء: "أبلغتهم بأنه لا يوجد انتقام، نتحرك بالقانون فقط، وتحرك معنا المحامي رجائي عطية، ووصلنا في المحكمة بإصدار أحكام بالإعدام على المتهمين".
وسقط 72 من مشجعي النادي الأهلي في حادث ستاد بورسعيد، في أعقاب مباراة المصري والأهلي ببطولة الدوري موسم 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء طنطاوي واعتزال لاعب.. حسن حمدي يكشف كواليس ما بعد حادث بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.