حسن حمدي يوجه رسالة للخطيب: "انسى الفترة الماضية.. ابدأ من جديد دون تدخلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وجه حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، رسالة إلى محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

حسن حمدي، أضاف خلال حلوله بفضائية صدى البلد مساء اليوم الأربعاء:"رأي أن الخطيب عليه نسيان الفترة الماضية دون الدخول في تفاصيل".

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حمدي أشار إلى أنه يتحدث مع الخطيب كثيرًا؛ حيث يتبادلان الحديث عن النادي والأوضاع التي يمر بها ويتبادلا النصائح أيضًا في هذا الشأن.

وتابع الرئيس الأسبق للنادي الأهلي نصيحته للخطيب بقوله:"عليك أن تبدأ من جديد وتسير كل الأمور بدون تدخلات خارجية دون الحديث عن هذه التدخلات فقط أنظر للوائح والنظم".

وأتم وزير الدفاع ـ كما يُلقب ـ نصيحته بقوله:"أشتغل جوه النادي"، مشيرًا إلى أن الخطيب ليس مدير كرة كما أن هناك مجلس معه لإدارة النادي.