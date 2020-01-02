حسن حمدي يكشف موقفه من العودة للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، إنه لا يُفكر في العودة للترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

حسن حمدي، الذي طالب البعض بعودته، كان رئيسًا للنادي الأهلي قبل أن يرحل ويأتي بعده محمود طاهر ثم محمود الخطيب.

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حمدي، علل عدم رغبته في العودة لرئاسة الأهلي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية صدى البلد مساء اليوم الأربعاء، بقوله:"اعتزلت العمل الرياضي منذ 2013 ولا أفكر في العودة مرة أخرى".

رئيس الأهلي، تطرق في حديثه لماذا يُعد المدرب الأجنبي أفضل من المحلي بالنسبة للنادي الأهلي، بالإشارة إلى أن اللاعب المحلي يتأثر بوسائل الإعلام كما أن المدرب الأجنبي يكون أكثر خبرة من المصري.

وأتم حسن حمدي حديثه بالإشارة إلى أنه كان يعمل على إتاحة الفرص للأجهزة الفنية والطبية المصرية بالنادي الأهلي للسفر والحصول على دروات تدريبة في الخارج.