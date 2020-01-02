الشناوي يفجر مفاجأة بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة الإسماعيلي وإنبي

فجر احمد الشناوي الخبير التحكيمي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الاخطاء التحكيمية التي شهادتها مباراة الإسماعيلي وانبي والتي انتهت بهدف لكلا منهما ضمنمنافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال الشناوي عبر قناة اون سبورت :"ضربة الجزاءالمحتسبة علي الاسماعيلي غير صحيحة وبالعكس الاسماعيلي لدية ضربة جزاء صحيحة غير محتسبة ".
وخاض الدراويش 11 مباراة في الدوري المصري حقق الفوز في أربعة وتعادل في مبارياتان وتلقي الهزيمة في خمسة.
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