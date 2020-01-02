آرسنال يستعيد ذاكرة الإنتصارات في الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد

حقق آرسنال فوزاً غاليًا أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاربعاء، على استاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، إلا أن آرسنال تمكن من إحراز هدف مبكر، بعد هجمة من الجهة اليسرى، لتصل الكرة عرضية إلى نيكولاس بيبي الغير مراقب داخل منطقة الجزاء ليسددها بسهولة معلنًا عن الهدف الأول في الدقيقة الثامنة.

وبعد الهدف استمرت سيطرة آرسنال على المباراة، حيث ظهر الجانرز بشكل أفضل بينما غاب اليونايتد هجوميًا، خاصة مع سيطرة الفريق اللندني على منطقة منتصف الملعب وإغلاقه لمفاتيح لعب الشياطين الحمر بشكل واضح.

وواصل آرسنال أدائه الجيد في الشوط الأول حتى تمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 42 من ركلة ركنية تصل إلى سوكراتيس باباستاثوبولوس،

الذي يسدد الكرة في المرمى.

وبعد الهدف استمر الأدء كما بدأ به الشوط الأول، وحاول اليونايتد تقليص النتيجة بهدف قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، حاول اليونايتد إحراز هدف من ركلة حرة غير مباشرة ولكنها سددت برأسية ضعيفة في يد حارس آرسنال، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للجانرز لعبًا ونتيجة.

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ومع بداية الشوط الثاني استمر تفوق آرسنال الذي حاول تهدئة اللعب وامتصاص حماس لاعبي مانشستر يونايتد، والذين واصلوا ادائهم الضعيف الذي بدأوا به المباراة.

وظهر تراجع نسبي لفريق آرسنال، حتى قام مانشستر يونايتد بأول تهديد حقيقي لمرمى الجانرز منذ بداية المباراة، بعد تمريرة من ماتيتش لتصل إلى

أندرياس بيريرا داخل منطقة الجزاء ليسددها بجوار القائم، بالدقيقة 59 بأول فرصة حقيقية.

ورد آرسنال بهجمة مرتدة سريعة قادها مسعود أوزيل لعبها إلى أوباميانج بالجهة اليمنى، ليلعبها عرضية إلى لاكازيت ولكن دفاع اليونايتد يتدخل لإبعاد الكرة.

وواصل مانشستر يونايتد صحوته في الشوط الثاني بعد هبوط أداء آرسنال، وسدد راشفورد كرة قوية ولكن مرت فوق العارضة.

ورغم محاولات مانشستر يونايتد للعودة إلى اللقاء إلا أن فريق آرسنال ظل متماسكًا بشكل كبير، ليواصل تفوقه على الشباطين الحمر رغم هبوط الأداء النسبي للجانرز في الشوط الثاني، والإعتماد على الهجمات المرتدة بشكل كبير، والتي كادت أن تؤتي بثمارها بهدف ثالث في نهاية المباراة بعد هجمة قادها الجابوني أوباميانج إلا أن تمريرته العرضية لم تجد من يتابعها نحو الشباك.

وبتلك النتيجة يتمكن آرسنال من تحقيق أول فوز مع مديره الفني الجديد آرتيتا واستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد غياب منذ الجولة الـ 16، ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز الخامس.