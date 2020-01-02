علي معلول: تحقيق الفوز أهم من تسجيلي للأهداف

أبدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، في الجولة الـ11 من مباريات الدوري العام.

وقال معلول "الفوز اليوم وإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيدنا بالدوري

أمر جيد للغاية، خاصة أن الانتصارات تمنحنا مزيدًا من القوة لمواصلة النتائج الجيدة في المباريات المقبلة".

وأوضح أن الأهلي يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب خوض مباراة كل ثلاثة أيام، ولكن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية ويمتلكون شخصية الفريق، التي تقودنا

إلى مواصلة الانتصارات رغم الضغوط التي نتعرض لها بسبب ضغط المباريات.

وأشار معلول إن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباريات أهم كثيرًا من تسجيله الأهداف وتحقيق الألقاب الشخصية، مؤكدًا أنه سعيد بالعلاقة القوية التي تجمعه بلاعبي الأهلي وجماهير النادي، التي تبقى خير داعم ومساند له في الظروف الصعبة قبل الأوقات السعيدة.

واختتم: "كل الشكر والتقدير لجماهير الأهلي التي تبقى المساند الأول للفريق في كل المناسبات والبطولات".