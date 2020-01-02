إبراهيم فايق: الأهلي متفوق في الدوري.. والتحدي الأن في افريقيا

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن فريق الكرة بالنادي الأهلي، يعيش فترة رائعة منذ إنطلاق الموسم الجاري، وأصبح أفضل أندية الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق اليوم الاربعاء الإنتصار على مصر المقاصة بهدفين دون رد، في الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، ليحقق إنتصاره التاسع على التوالي بالبطولة.

ويحقق الأهلي العديد من الأرقام المميزة هذا الموسم حيث تصدر الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة حتى الأن بالإضافة إلى قدراته الهجومية كأفضل خط هجوم بـ 25 هدف، واقوى دفاع حيث استقبل مرماه هدف وحيد.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " الأهلي بأي حد

يكسب أي حد في الدوري.. مستوى الفريق حاليا في ظل كل الغيابات أعلى من كل فرق الدوري مجتمعة.. العبرة الآن في المنافسات ومباريات إفريقيا وليس الدوري".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال افريقيا، وإن كان يشهد مانفسة قوية مع كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، اللذان يملكان نفس رصيده من النقاط، بعد مرورو ثلاث جولات.