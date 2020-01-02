رسالة قوية من عصام الحضري.. تعرف على التفاصيل

وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة قوية عن مباديء النادي الأحمر الذي لعب الحارس المخضرم لصفوفه حتى عام 2008.

وقال الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " الحمد لله برضه ان مباديء النادي طردت منه الحرامية المختلسين اللي ميصلحوش غير للنصب و السرقة مش

لرئاسة اندية محترمة ، ولا ايه يا سونة".

وتابع " الناس اللي بتصطاد في الماية العكرة ، اللي بيفهم اصلا يعرف اني بتكلم بجد ، مباديء النادي مسمحتش بوجود الحرامية واني لما برد برد على الشخص مش المكان ، وصلت".

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يذكر أن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق تحدث عن أزمة عصام الحضري الشهيرة في عام 2008 برحيله بشكل مفاجيء عن صفوف الأهلي بعد تتويج منتخب مصر بأمم افريقيا، متوجهًا إلى سيون السويسري، بعد 12 عام قضاها بين جدران القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي كان سبب في حدوث أزمة بين الأهلي وجماهيره والحارس المخضرم لمنتخب مصر، ليتقل بعدها إلى عدد من الأندية داخل مصر وخارجها.