إصابة محمد جمال لاعب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة جمهورية شبين

تعرض محمد جمال ظهير ايسر الفرق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لإصابة في مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة جمهورية شبين.

واشتكى اللاعب من بعض الآلام

في العضلة الأمامية، وفضل الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق إراحته، مع إجراء آشعة الإطمئنان عليه، وسوف يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل انطلاق مران الغد لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء جمهورية شبين.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع جمهورية شبين، في الثانية والنصف مساء السبت المقبل، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، والأخيرة في الدور الأول من مسابقة دوري الدرجة الثانية للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة ".